Blessure de Doku et absence de joueurs de Genk : Vercauteren réagit aux 1ères crispations chez les Diables rouges

Très serein, Vercauteren a répondu calmement mais fermement aux déclarations de ces derniers jours.

"On comprend que tout le monde ne regarde pas la situation avec les mêmes lunettes que nous", a-t-il répondu à propos des joueurs de Genk. "On suit ces joueurs-là et on a pris des décisions. Dans une sélection restreinte, il faut faire des choix", ajoutait-il, assurant au passage qu’il était à 200% derrière les choix du sélectionneur Tedesco.

"On peut toujours critiquer une sélection et je peux comprendre Genk. Mais il y a des façons d’émettre des critiques. On laisse passer la tempête et puis, on va discuter avec Genk […] Choisir, c’est renoncer. On a préféré travailler avec une sélection plus restreinte. On aurait pu prendre cinq joueurs en plus pour faire plaisir à certains clubs, mais on n’est pas là pour faire plaisir."

"En ce qui concerne Doku, c’était prévu d’effectuer tous les tests nécessaires à son arrivée et ensuite d’évaluer sa situation pour qu’il s’entraîne aussi en fonction de ce qu’il avait fait à Rennes. Je comprends les clubs, j’ai été à leur place par le passé. Mais si on fait ce que les clubs nous demandent de faire, on aura de gros problèmes", a-t-il déclaré dans un discours qui tranche avec certaines situations auxquelles on a pu assister par le passé.