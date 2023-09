Blessin avant le derby RWDM – Union SG : "On va se concentrer sur le match, pas sur les autres situations"

Alexander Blessin ne veut pas que son équipe soit perturbée par le contexte qui entoure le "derby de la Zwanze" entre le RWDM et l’Union Saint-Gilloise, prévu jeudi à 18h30. Les supporters des deux clubs pourraient en effet s’absenter du stade partiellement ou entièrement en raison des tensions qui ont émergé autour de l’horaire de la rencontre.

"Notre mission, notre boulot, c’est d’amener notre qualité sur le terrain et de nous concentrer sur le match. On veut vivre de belles émotions et c’est souvent le cas quand le stade est plein. J’espère qu’il n’y aura pas de problème dans notre équipe. Je veux qu’avant, pendant et après la rencontre, la concentration reste sur le match et pas sur d’autres situations", a déclaré le coach de l’Union en conférence de presse.

"Je comprends complètement nos supporters. Je ne suis moi-même pas content de l’heure du match. C’est toujours beau d’avoir les fans derrière vous mais je les comprends", a-t-il ajouté sur le sujet.