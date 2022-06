Blessée à l’épaule, Iga Swiatek déclare forfait pour le tournoi de Berlin

La Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, s’est retirée du tournoi de tennis sur gazon WTA 500 de Berlin en raison d’une blessure à l’épaule. Les organisateurs, tout comme la principale intéressée, l’ont annoncé ce vendredi.

"En raison d’une gêne que je ressens à l’épaule, je ne pourrai malheureusement pas participer au tournoi de Berlin. Je suis désolée de ne pas pouvoir y jouer. Je vais désormais me reposer et tenter de me rétablir pour être prête pour Wimbledon", a déclaré la Polonaise sur ses réseaux sociaux.

Swiatek reste sur une série de 35 matches remportés et de six titres consécutifs, avec en point d’orgue son deuxième sacre à Roland-Garros le week-end dernier.

Le tournoi de Berlin, organisé du 13 au 19 juin, sert de répétition générale en vue du Grand Chelem sur gazon de Wimbledon, qui commence à la fin du mois.