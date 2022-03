Blessé aux côtes après Indian Wells, Rafael Nadal sera absent entre 4 et 6 semaines

Diminué et battu par Taylor Fritz en finale du Masters 1000 d’Indian Wells dimanche, Rafael Nadal est blessé aux côtes et devra observer une période d’arrêt entre 4 et 6 semaines. L’Espagnol de 35 ans l’a annoncé mardi sur Twitter : "Il s'avère que j'ai une fracture de stress dans une de mes côtes et que je serai absent pendant 4 à 6 semaines. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je ne m'y attendais pas. Je suis dévasté et triste."

Cette absence tombe alors que la saison sur terre battue, la surface préférée de l’homme aux 21 sacres majeurs, va débuter en avril. Le Majorquin avait auparavant annoncé disputer le tournoi ATP 500 de Barcelone qui se tient du 18 au 24 avril prochain.