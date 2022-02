Blépharite : comment soigner cette inflammation chronique des paupières ?

La blépharite est une pathologie fréquente qui touche une personne sur 4. Il s'agit d'une inflammation chronique des paupières et des cils. Mais comment la traiter ? Et à quoi est-elle due ? Le point avec le Dr Qin, ophtalmologue à l’hôpital Delta.

La blépharite est une inflammation chronique du bord des paupières et des cils. Cette pathologie est fréquente et touche 1 personne sur 4, autant les adultes que les enfants. Elle n'est cependant pas contagieuse et n'engendre aucun dommage oculaire permanent. Cette pathologie peut être accompagnée de dysfonctionnement des glandes de Meibomius.

"Si cette pathologie est d'habitude spontanée, elle peut aussi être causée par certaines maladies comme l'acné. Parfois, la présence d'un parasite microscopique - appelé Demodex - peut également engendrer cette inflammation. Et secondairement, cela peut causer une sécheresse oculaire évaporative", explique le Dr Qin.