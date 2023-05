Blegny : "retour à l’école" pour les résidents de la maison de repos Les Comtes de Méan

Cette semaine les résidents de la maison de repos Les Comtes de Méan à Blegny retournent en quelque sorte à l’école.

Au moment où les plus jeunes voient les examens approcher, ces seniors sont invités à participer à des "révisions d’examens". C’est la thématique que l’équipe de la maison de repos a choisie pour les animations de cette semaine. Les résidents vont pouvoir rafraîchir leurs connaissances dans diverses matières. Ce lundi, par exemple, les mathématiques étaient au programme du premier "cours".

Sophie Gilsoul, ergothérapeute et membre de l’équipe d’animation, détaille l’intérêt de telles activités : "C’est déjà de les rassembler, de créer une dynamique tout au long de la semaine au sein de la maison de repos et puis c’est de stimuler au niveau cognitif les résidents. Tout ce qui est calcul fait partie de la mémoire à long terme. Donc c’est ce qui a été encodé dans leur enfance. C’est quelque chose qui reste ancré et donc sur lequel on peut travailler, pour les valoriser aussi un maximum.".