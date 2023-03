Blegny : Marc Bolland passe la main, Arnaud Garsou nouveau bourgmestre

Changement de bourgmestre ce vendredi à Blegny.

Dans cette commune de plus de 13.000 habitants et à majorité absolue socialiste, Marc Bolland, 60 ans, cède son écharpe à Arnaud Garsou, 47 ans, actuel échevin de l’enseignement.



Pour l’ancien député wallon, fondateur du fonds de pension OGEO et ancien cadre de la Smap, la politique communale, c''est fini.

Ce n’est pas vraiment une surprise Marc Bolland avait déjà annoncé qu’il ne se représenterait plus et qu’à ses 60 ans, il arrêterait non sans un certain pincement au cœur quand même.