Bleached brows : les sourcils décolorés ne sont pas sans danger !

Trois mois plus tard, place au tapis rouge le plus convoité dans l'univers de la mode : le Met Gala. Kendall Jenner défile avec des sourcils entièrement décolorés. Un look qui ne passe pas inaperçu et va en convaincre bien d'autres d'adopter ce qui est en train de devenir une tendance make-up incontournable.

Il n'en fallait pas plus pour que la tendance devienne virale et s'empare des réseaux sociaux. Sur Instagram, le hashtag #bleachedbrows ("sourcils décolorés") est à l'origine de près de 40.000 publications mais c'est sur TikTok que le phénomène s'est répandu comme une traînée de poudre : plus de 200 millions de vues au niveau mondial. Certaines vidéos mettant en scène des utilisateurs en train de se décolorer les sourcils atteignent désormais plusieurs millions de vues.