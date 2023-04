Blé, lin, seigle : trois céréales pour lutter contre les signes de l'âge.

Souvent déshydratées, les peaux matures ont besoin d'être nourries en profondeur pour réduire le risque de voir apparaître rides, ridules, et autres signes de l'âge. C'est là qu'intervient le lin, et plus exactement l'huile végétale de lin, connue pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. Riches en acides gras, les graines de lin pressées à froid ne se contentent pas de nourrir la peau, elles contribuent également à l'apaiser et à prévenir de futures agressions extérieures ainsi que le vieillissement cutané. Un allié anti-âge pour les peaux matures mais également pour les peaux sèches ou déshydratées.