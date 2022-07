Blé de qualité et respect de l’environnement : les "Moulins du Val-Dieu" lancent une expérience d’agriculture régénérative à Dalhem.

Benoît Brouwers, l’un des deux patrons et gestionnaire commercial des Moulins du Val-Dieu, longe l’immense surface du champ ; le blond éclatant rend son aspect éblouissant ; il effectue un dernier test en croquant quelques grains du bout des dents. Le diagnostic tombe : " il est bien mûr ! Là, on est prêt pour la récolte !" Semé en novembre 2021, le froment composé de six variétés est désormais à maturité et il a le sourire car bientôt, cette première récolte sera le résultat de cette expérience d’agriculture régénérative d’abord axée sur ce credo : aucun dégagement de carbone : " On estime qu’en agriculture régénérative, explique Benoît Thyberghein, responsable de la production, on peut capter jusqu’à trois tonnes de CO² à l’hectare par an." Pour y arriver, pas de charruage à moteur, le sol n’est que peu travaillé avant le semis : " on fait un travail de sol allégé ; on essaye de ne pas descendre en dessous de 7 centimètres de profondeur pour ne pas oxygéner la partie inférieure du sol ; si on oxygène celle-ci, ça va brûler la matière organique qui y est présente et donc libérer du carbone dans l’atmosphère et en plus, on ne perturbe pas l’écosystème des bactéries qui sont présentes en sous-sol. "