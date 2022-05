Blé, avoine, maïs : les céréales au menu de votre nouvelle routine beauté.

Si l'on connait les vertus pour la santé des céréales, très riches en fibres et en minéraux, leurs bienfaits pour la peau demeurent un mystère pour beaucoup. En la matière, les généralités sont à proscrire car le maïs n'a pas les mêmes propriétés que le riz, l'avoine, ou le seigle, profitant ainsi à chaque type de peau et à chaque besoin. Parmi les plus connus, on citera les vertus hydratantes et anti-âge du blé, l'action purifiante, apaisante, et régénérante de l'avoine, le pouvoir nourrissant du sésame ou les multiples propriétés du riz qui cumule l'ensemble de ces bienfaits.

Les marques de cosmétiques sont de plus en plus nombreuses à exploiter les pouvoirs des céréales, les intégrant progressivement dans leurs formules. Certaines en ont même fait leur ADN. C'est le cas de La Belle Meunière, qui se revendique comme la première ligne de soins cosmétiques aux céréales issues de l'agriculture biologique française. Du masque au gommage en passant par le soin hydratant, le sérum éclat ou l'huile démaquillante, la marque propose tout le nécessaire pour une routine complète avec la possibilité, pour certains produits, de les réaliser soi-même en mode DIY. Le tout garanti naturel, végan, made in France et 100% transparent.