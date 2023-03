Blaze Bayley (ex-Iron Maiden) victime d'une crise cardiaque

On peut y lire : "Nous avons le regret d'annoncer que Blaze a eu une crise cardiaque chez lui hier soir et qu'il est maintenant à l'hôpital dans un état stable, en attendant des infos à propos d’une nouvelle opération ou d’un nouveau traitement. "

"Il est de bonne humeur vu ces circonstances, mais nous sommes profondément déçus de devoir reporter nos concerts imminents prévus en mars et avril. Les billets seront remboursés à la source, mais nous espérons vraiment que vous garderez vos billets et que vous viendrez aux nouvelles dates que nous annoncerons dès qu'elles seront programmées. "

" En ce qui concerne les shows déjà planifiés pour juin-novembre de cette année, nous devons naturellement attendre un peu pour voir à quel point le rétablissement de Blaze sera rapide, alors restez à l'écoute et entre-temps, nous sommes sûrs que vous vous joindrez à nous pour lui souhaiter un rétablissement complet et rapide. "

"Vous manquez à Blaze, il est impatient de retrouver la santé et de vous revoir tous. "

Blaze Bayley vient de terminer une tournée au Royaume-Uni - son dernier concert a eu lieu à Eleven à Stoke-on-Trent le 19 mars - et devait commencer son planning européen à la salle LA de Cham, en Allemagne, le 29 mars.

Il est aussi prévu au Steel Fest de Stalowa Wola, en Pologne, le 26 août, et entame une série de huit concerts en Belgique et en Allemagne le mois suivant. Une autre tournée au Royaume-Uni est prévue pour fin octobre et début novembre.