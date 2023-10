Blaton : une marche d’orientation au profit de Viva For Life

Parce que nous ne voulons plus que des petits enfants vivent sous le seuil de pauvreté, nous nous mobilisons en nombre et en masse pour Viva for Life, la grande opération caritative de la RTBF au profit de la petite enfance défavorisée.

Toutes les idées sont bonnes pour organiser des défis afin de récolter un maximum de fonds qui seront reversés à diverses associations qui œuvrent pour la petite enfance qui vit sous le seuil de pauvreté.

A Blaton, Steve Vermeulen organise depuis trois ans une marche d’orientation. Au départ de ce dropping, les marcheurs sont déposés en voiture dans un endroit qu’ils ne connaissent pas. A eux de rejoindre l’endroit de ravitaillement intermédiaire et le point final à l’aide d’une boussole.

L’événement se déroule les 14 et 15 octobre 2023.

Plus d’infos : www.rtbf.be