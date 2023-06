Blaton : pourquoi des biches se noient-elles dans le canal ?

"Je doute fort qu’un élevage de ce type se trouve dans les bois de Bernissart ! Nous n’en avons jamais entendu parler, et c’est interdit", précise Damien Bauwens. Serait-ce alors la chasse qui provoque la fuite de cervidés ? "Non, ce n’est plus la période, mis à part pour quelques espèces en surnombre". Dernière piste entendue : il y aurait beaucoup trop de chevreuils dans les bois. Apercevoir plus de cadavres ne serait qu’une répercussion, "logique", de cette surpopulation. Damien Bauwens balaie à nouveau cette hypothèse : "les populations de chevreuil se portent bien, mais on ne peut pas parler de surpopulation non plus".