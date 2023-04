Blandine Rinkel : "Qui, aujourd’hui, se soucie de l’infime et du minuscule ?"

A l’occasion de minuscule, une émission éphémère conçue pour la Foire du livre, Blandine Rinkel a adressé cette lettre à celles et ceux qui se préoccupent des détails.

Chers détaillistes,

Vous n’arrivez jamais à voir l’ensemble. Vous fixez sur le détail ; vous phasez sur le minuscule.

Un cheveu bouclé qui jaillit au milieu d’une tignasse lisse. Un motif " chaton " sur la cravate d’un banquier froid.

Une fêlure légère, sur les lunettes de votre collègue.



Quand vous travaillez, même chose et pire encore : vous scrutez tout.

Un trait de crayon qui déborde, un synonyme qui n’est pas le mot juste, la légère désaturation d’une photo.

Dans ces moments de concentration, vous êtes silencieux, affairés à faire attention.



On se moque de vous parfois. Besogneux, pointilleux : votre fixation et vos muscles tendus, de loin, peuvent sembler négligeables — ridicules.

Vous essayez de bien faire ce que vous faites : un pas après l’autre, un geste après l’autre et cela vous rend pesant.

Mais parfois, sortant de votre aquarium, vous êtes traversés par des élans d’à quoi bon.

A quoi bon le temps perdu du temps à cet italique – une virgule mérite-t-elle vraiment qu’on meurt pour elle ? Qui verra la différence ?

Qui, aujourd’hui, se soucie de l’infime et du minuscule ?



Parfois, de tout ce temps passé à bien faire, vous avez honte. Vous vous sentez lourds. Relou, vous dit l’époque.



Mais je vous regarde faire, comme un chat derrière la vitre, et j’aime les sourcils froncés de votre application, la lumière dans votre pupille.

Vous, les détaillistes, me semblez courageux. Et je le dis en souriant, mais je le dis sans rire.



Je repense en fait à ce texte de Jean Jaurès à la jeunesse, son discours aux lycéens d’Albi en 1903 : un texte qui rappelle ce qu’est le courage.

" Le courage, écrit-il […] c’est de garder dans les lassitudes inévitables l’habitude du travail et de l’action. Le courage dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts, c’est de choisir un métier et de le bien faire, quel qu’il soit : c’est de ne pas se rebuter du détail minutieux ou monotone ; c’est de devenir, autant que l’on peut, un technicien accompli […] et cependant de ménager à son regard, à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde et des perspectives plus étendues […] Le courage, c’est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l’approfondir, de l’établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c’est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser, pour qu’aucun fil ne se casse, et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. "



Faire attention à son fil, et à l’état des rouages de sa machine à tisser.

C’est peut-être ce courage, le courage du détail infime, qui nous sort chaque jour du chaos que c’est, de vivre.



Discrètement les détaillistes, les pointilleux et les attentifs nous sauvent.

C’est en tout cas ma conviction minuscule à moi.



A vous, donc, pour qui seul le détail compte

— et qui comptez pour moi,

Blandine