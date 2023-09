Blandine Rinkel depuis la prison de Fleury-Mérogis : « Je peux affirmer que l’humour sauve »

Cher vous, qui écoutez la RTBF,

Je vous écris depuis la prison de Fleury-Mérogis, en France, alors que les treize hommes détenus avec qui je travaille toute la semaine, écrivent eux-mêmes des lettres — avec de l’estime à l’intérieur. C’est l’exercice que je leur ai proposé ce matin : écrire quelque chose à quelqu’un que vous estimez.



Autour de nous, le silence est épais, et pourtant hanté. C’est qu’en prison, le bruit règne. D’ailleurs chaque soir, ce qui me reste de la journée, c’est un mal de tête et ce bruit. Celui des portes et des clés, par vagues. Celui des insultes qui jaillissent depuis les cellules, toujours misogynes les insultes – "La chatte à ta mère", "même une femme te défonce"… Je n’en ai pas entendu d’un autre genre, en marchant entre les bâtiments, et en croisant tout le bestiaire de la prison : les chats errants, faméliques et parfois borgnes, bien étendus au soleil, les corbeaux qui rôdent, les abeilles qui se font plus rares. Pas de pigeons en revanche, qui, selon la légende, pourraient transporter de la drogue ou des messages et qu’on fait fuir avec des sons d’oiseaux prédateurs, diffusés à l’entrée.

Mais rien de tout ça dans la bibliothèque où nous travaillons. Ici, cernant la concentration des hommes, on entend surtout les bruits de la cour de promenades : des hurlements sur haut-parleurs, intiment aux détenus de se déplacer. Des huées de défaite, parfois, jaillissant en vagues intenses et brèves. Et puis ici ou là un cri, isolé. Après quoi revient ce silence impur, qui, je l’imagine, doit être le son de l’ennui, la plupart du temps, mais, ce matin, me semble être le son de l’attention. Face à moi, chacun est penché sur son papier. Tous les visages fixent une feuille, corps tendus vers le langage. Un vieil homme retire son dentier, car il a fini d’écrire. Un autre s’étire. Tous s’affairent.



Devoir de confidentialité oblige, je ne dirai rien des détenus avec qui je travaille, ni ne dévoilerai ce qu’ils ont écrit. Mais je peux dire que ceux qui parlent le moins facilement sont, paradoxalement, les plus écoutés par les autres. Je peux affirmer que l’humour sauve, et qu’il est d’une rare qualité corrosive par ici. Je peux dire enfin dire qu’un après-midi, l’un d’eux a pleuré en lisant, et que, sans une hésitation, tous les autres l’ont applaudi. Et qu’à la minute où j’écris ça, tous s’efforcent, tant bien que mal, d’estimer quelqu’un.

On a cherché, dans le dictionnaire — puisqu’ici personne n’a évidemment internet — la définition du terme "estimer". À savoir "déterminer le prix, la valeur de quelque chose" ou bien "éprouver, manifester un sentiment favorable pour les qualités, les mérites de quelqu’un". Et c’est finalement tout l’enjeu de ce qu’on fait ensemble, dans cette pièce aux fenêtres sales et aux lumières dysfonctionnelles. Déterminer la valeur qu’on peut se donner les uns aux autres. La réajuster, sans doute. Se regarder un peu mieux. Donner plus de poids au langage, aussi. Et par là même, à la vie.



Bonne rentrée,

Blandine