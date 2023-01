Blandine Rinkel : « Chères petites douleurs, vous nous ressemblez »

Chères petites douleurs,



Très tôt dans la vie, on s’habitue à vous. Vous serez toujours là quelque part.



C’est une dent de sagesse qui pousse, une articulation un peu raide, une boule de stress dans le ventre.



C’est le chagrin latent d’une absence : un ami dont on ne sait plus s’il rit, ni avec qui, quelqu’un qu’on a cru aimer, un chien qui ne se relèvera pas.



Il y aura toujours une basse lourde derrière la mélodie des jours. Un chagrin qui résonne, quand le reste des sons cesse. Un bruit blanc, bleu nuit ou rouge sang. Abstrait comme une couleur. Nous ne parlons pas de vous sur les réseaux, nous ne vous évoquons pas quand nous dînons, nous ne vous dessinons pas sur nos journaux. Ou vite. Ou mal. De vous, on a l’impression qu’il n’y a rien à dire. Vous êtes là, nous vous taisons.



Nous mettons en lumière votre envers : les réussites. Les joies. Ou bien les grandes injustices. Les drames collectifs. Les luttes partagées. Les plaintes et les élans. Pourtant, plus que tout le reste peut-être, c’est vous qui nous liez.



Dans un livre âpre sur son cancer du sein, un livre paru qu’on lit sans retour, livre dont la traduction parue en 2022 s’appelle "Celles qui ne meurent pas", l’autrice Anne Boyer parle du " communisme du désagréable ". Ce qu’elle appelle ainsi, c’est l’idée que la douleur nous rend égaux.



Nous nous sentons étrangement proches, quelles que soient par ailleurs leurs vies, de celles et ceux avec qui nous partageons une blessure, une maladie, le souvenir d’un mort ou, plus généralement, une certaine faille dans le cœur.



De ces failles qu’on reconnaît aussitôt dans le regard de l’autre, sans bien savoir pourquoi.



Chères douleurs en cours, vous ne disparaîtrez pas avec le changement d’année.



Quels que soient nos vœux, nos résolutions et nos gestes pour vous chasser, vous resterez là. Et, par des voies insoupçonnées, c’est peut-être une chance. " Le destin du monde repose sur la promesse du négatif, de même qu’on peut se reposer sur le fait que la vue n’est pas le seul sens à notre disposition. " écrit Anne Boyer. Qu’on vous transforme en violence, en blagues, en volonté de pouvoir ou en mélancolie, vous participez à façonner l’atmosphère dans laquelle nous vivons. Cette " certaine atmosphère ", qui est la nôtre en propre. Qui nous rend insupportable à certains, attachant à d’autres. Vous nous êtes fidèles. Vous nous ressemblez. Nous nous plaignons parfois de vous, en secret ou même pas, et pourtant : vous êtes nôtres et attestez que nous vivons cette vie, une vie faillible et écorchée, d’accord, mais une vie, la nôtre, maintenant. Celle-là seulement.



" Et la lune, jadis si obsédée par son déclin, s’arrondit enfin ",

Blandine