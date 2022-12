Blandine Rinkel : " Chères Marges, vous nous sauvez souvent de l’autorité du centre. "

Chères Marges,



Dans mes livres, carnets, sur mes additions ou factures, vous restez rarement propres. C’est en vous que, souvent, mes idées naissent. Je vous fréquente, je vous salis. Et ce depuis l’adolescence puisque c’est en annotant des livres que j’ai commencé à écrire. Dans les marges des autres.

Machiavel considérait que l’acte de lecture ne pouvait se défaire de l’acte de prendre note. Je ne dirais pas ça avec la même autorité, mais c’est vrai qu’en lisant, je n’ai jamais cessé d’annoter le monde autour. Jamais non plus cessé de m’intéresser aux marges, celles des copies vierges comme celles de la société — terrains vagues où tout est en l’air.



Au 13ème siècle, on parlait de marginalia, ou de " notes marginalium " pour désigner les tracés des lecteurs-copistes à gauche et à droite du texte en cours. Des ajouts d'informations, des pensées, des opinions… ou encore des dessins. Les croquis absurdes pullulaient à l’époque : feuillage, fruits et fleurs diverses mais, aussi, et je vous invite à regarder ça sur internet, de minuscules dragons qui s’enculent, des singes qui font de la trompette, un arbre à pénis ou encore une femme aux douze bras… tout un tableau de dessins libres et grotesques, affranchis des conventions, un jardin des délices de Bosch en pièces détachées. Dans les ateliers anglais d’enluminures, on appelait les auteurs de ces dessins les babewyns — d’où nous vient le mot actuel babouin. Mais c’est déjà une autre histoire.

Dans la nôtre, certaines marges annotées sont devenues célèbres : celles de Pétrarque, de Machiavel ou d’Allan Edgar Poe. Quelles bizarreries cachent-elles - quels secrets en développement ? Quelles promesses ?

Que vous soyez de papier, géographiques ou morales, chères marges, vous nous sauvez souvent de l’autorité du centre. Vous nous permettez de nous affranchir des normes en vigueur. De tenter autre chose. En vous, s’inventent d’autres gestes.



Michel Butor exprimait son propre goût de la marge en disant qu’il ne supportait pas de se sentir enfermé, pas plus dans un lieu que dans un genre, une spécialité ou un point de vue. " Toujours regarder à côté de l'endroit où l'on vous dit qu'il faut regarder, ajoutait-il, c’est un principe. Quand je vais dans un musée, je ne regarde pas seulement les tableaux, j'observe les encadrements, les étiquettes, l'espace d'exposition, l'architecture du lieu, et surtout je regarde les gens qui regardent. " Ces mots, je les souligne, annote et, en marge de la parole de Butor, j’ajoute les miens : quand j’écoute la radio, je n’écoute pas seulement ce qui est dit, mais j’écoute l’intonation, le sourire ou la réticence dans la voix, le silence entre les phrases, et j’imagine aussi les autres gens qui écoutent ce que j’écoute.



C’est ça, la marge de la radio. Tout ce qui n’est pas dit à côté de ce qui est dit.

Et je vous imagine là, auditeurs, écouter ceci dans la marge de votre emploi du temps. Je me demande ce que vous ferez dans ces zones libres, si vous en trouvez, aujourd’hui, demain ou pendant les fêtes à venir. C’est en tous cas dans cet à-côté du centre que me semble naître ce qui compte. Tenons-y.



À vous, donc, chers marginaux momentanés, qui marginez en nous écoutant.



Et puis à vous, Chères Marges,



Blandine