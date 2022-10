Blandine Rinkel : "Chères amitiés furtives, j’ai tout aimé de vous, et n’ai rien pu, rien osé vous en dire"

Comment nous habitent celles et ceux que nous croisons – furtivement, mais pas seulement - au fil d’une vie ? L’écrivaine Blandine Rinkel leur adresse cette lettre.

Nous avons passé quelques heures dans la nuit, ensemble, vous et moi. Vos corps tanguaient, et nous avons parlé, ri et commenté le monde en désordre.

Nos contradictions souveraines.

Nous avons traversé la nuit, et puis, comme dans un rêve, vous avez soudain disparu.

J’ai cligné des yeux, vous n’étiez plus là.

J’ai essayé de vous rattraper, mais c’était trop tard. Et vous reveniez parfois, et vous disparaissiez toujours.

Et je ne vous agrippais pas.

Nous ne nous connaissions pas, quelques heures auparavant, pourtant nous nous sommes immédiatement reconnus.

Cela arrive parfois.

J’ai tout aimé de vous, et n’ai rien pu, rien osé vous en dire. J’ai aimé vos voix et vos rires, votre descente d’alcool et votre température. J’ai aimé la manière dont vous vous frôliez les uns les autres, cette main qui s’attardait sur une hanche l’air de rien, j’ai aimé vos récits de mer et de voyage, l’alliance de vos cheveux, ce que je devinais de vos solitudes tues. J’ai tout aimé jusqu’au bruit des verres, jusqu’à l’arrogance du serveur, jusqu’à la mauvaise musique qui passait. J’ai tout vu, tout entendu, avec l’acuité d’un aigle.

Puis ce fut le silence.

Un silence d’abord hanté de nos rires qui persistaient, puis, peu à peu, un silence de plus en plus profond.

" Avant que ne s'altère et ne s'évanouisse cette mélodie d'un être qui m’habite ", comme l’écrit Nabokov, avant cela, je cherche à vous maintenir éveillé par la langue.

Car c’est à cela, il me semble, que peut aussi servir, la littérature - à dire ce vide, soudain, que laissent les autres en soi. On ne s’habitue jamais aux rapports anodins, aux personnes que l’on frôle de près mais l’air de rien. On ne s’y habitue pas, alors on continue à lire, à écrire et à baigner dans la musique, pour faire vivre ce qui a disparu, ou plus inquiétant encore, ce qu’on sent sur le point de disparaître.

Et certaines images, avec le bruit d’ailes d’un oiseau maintenu à terre, vibrent encore dans ma tête et saccadent mon cœur d’une mélancolie que je ne confierai jamais à personne, rien qu’à des inconnus à la radio, rien qu’à vous qui ne savez rien de moi.

Et ces mots de Michèle Desbordes, qui me reviennent :

" Il y aura ce que nous avons été pour les autres, des bribes, des fragments de nous qu’ils crurent entrevoir. Il y aura ces rêves de nous qu’ils nourrirent, et nous n’étions jamais les mêmes, nous étions chaque fois des inconnus magnifiques qu’ils inventaient, ces idées de nous telles des ombres fragiles dans de vieux miroirs oubliés au fond de chambres qui, ajoutées à nos propres rêves, nos propres et inlassables tentatives de nous-mêmes, composeront durant quelques années encore de vie sur cette terre, cette étrange et brillante, et croirait-on inoubliable mosaïque, où rien ni personne ne permettra de dire vraiment qui nous fûmes. "



A vous, donc : aux rapports électriques, aux amitiés furtives,



Je ne vous en dirai rien,

Vous me manquez déjà,

Blandine