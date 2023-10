Blandine Rinkel : "Chère Laure Murat, vous lire m’a rappelé qu’écrire c’était prendre le risque de formuler ce qui ne l’a pas encore été"

Chère Laure Murat,



Je suis arrivée armée vers votre dernier livre Proust, roman familial. À priori, Proust, j’en avais assez entendu parler l’année dernière, à l’occasion du centenaire de sa mort, et les romans familiaux des classes aisées engendraient chez moi des soupirs. Des soupirs défensifs, bien sûr. Mais que voulez-vous, des soupirs.

J’ai donc ouvert le livre cuirassée, et puis j’en suis ressortie désarmée et, accessoirement émue. Vous expliquez, dedans, comment votre lecture de Proust vous a sauvée. Deux fois. Une fois, en vous décillant vis-à-vis du milieu aristocratique dont vous provenez – un "monde de formes pures", écrivez-vous - et une seconde fois en vous faisant réaliser que l’homosexualité était une force de subversion. Vous avez assumé être lesbienne auprès de votre famille, ce qui équivalait à une rupture avec elle. Vous le saviez. En disant la vérité, vous quittiez la scène.

Votre désir de savoir, et de dire, vous a sauvé du refus de savoir caractéristique de votre milieu. Toute votre vie, vous avez tenu à formuler "ce qui va sans dire". À l’impératif de silence, ça va sans dire, vous avez opposé le langage.

Mais il faut être plus précis encore : là où votre milieu favorisait la maîtrise de la langue française, les citations ou l’éloquence, vous avez, quant à vous, privilégié les phrases exactes et indociles, qui prennent le risque d’articuler des non-dits. Celles qui mettent les coudes sur la table. Les phrases qui ont moins l’ambition de briller, que de déciller.

"Déciller", ça fait deux fois que j’emploie ce verbe, qui revient beaucoup dans votre langue. Déciller, ça signifie amener quelqu’un à voir ce qu’il ignorait ou voulait ignorer.

J’ai cherché l’origine du verbe, et au départ, le mot parlait des oiseaux.

Déciller, c’était découdre les paupières d’un oiseau, après son dressage.

En l’occurrence, on imagine la sorte de dressage, on devine l’oiseau, et puis on lit les textes qui l’ont envolé.

Vos phrases m’ont semblé avoir cette poésie, cette mélancolie aussi, de l’oiseau dont on découd les paupières. Elles remettent en mouvement ce qui semblait figé. Elles troublent des évidences. Et puis elles désinhibent.

Vous lire m’a rappelé qu’écrire (et dans le meilleur des cas, parler), c’était prendre le risque de formuler ce qui ne l’a pas encore été, quitte à tâtonner, quitte à bégayer, quitte à devoir s’y reprendre comme un oisillon qui sautille encore. Vous lire m’a donné un peu de courage pour cela. Et puis pour continuer La Recherche.

Alors puisque ce qui va sans dire va mieux en l’écrivant, je vous l’écris : merci !

Blandine