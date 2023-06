Blandine Rinkel : "Chère Justine Triet, l’honnêteté, telle que vous semblez l’incarner, est une chose rare dans les milieux artistiques"

Chère Justine Triet,

J’écris cette lettre le samedi 27 mai, vous venez de remporter la Palme d’Or pour votre film Anatomie d’une chute, j’ai regardé votre discours. Il en sera beaucoup question dans les jours à venir, vos mots s’apprêtent à devenir radioactifs, mais au moment où j’écris les miens, je n’en sais rien.

Je vous regarde donc, et comme toujours, sur votre visage, règne un mélange de retenue et de lâcher prise qui me plaît. Dans vos yeux, la vivacité et l’inquiétude semblent se courir après. Vous avez écrit des phrases sur un papier, les avez articulées avec soin, penchée sur le micro comme un taureau qui charge. La tête inclinée, concentrée. En interview, je vous ai plusieurs fois vue penchée comme ça. Le front en avant, la malice en embuscade.

Ce mélange de spontanéité et de droiture qui caractérise votre allure et vos films me retient depuis des années. Dans ma tête, votre nom a toujours été synonyme d’honnêteté. Dans le travail comme dans la vie, les relations. Dans le sourire, même. Ce n’est pas rien, un sourire qui ne ment pas. L’honnêteté, telle que vous me semblez l’incarner, est une chose rare dans les milieux artistiques où, comme dans d’autres bien sûr, le ragot est une monnaie d’échange et où la séduction, aux formes variées, gouverne. Dans ce contexte, il faut du courage pour rester droit.

Cette droiture, vous me semblez la partager avec Arthur Harari, votre compagnon, réalisateur, avec qui vous avez coécrit Anatomie d’une chute. Arthur m’inspire une retenue — un sérieux du regard — qui m’a toujours, secrètement, semblé être un excellent signe artistique. Signe qu’il est engagé dans ce qu’il fait, ne s’en extrait pas, ne se décentre pas.

La réalisation de films m’impressionne pour ça : l’engagement qu’elle implique. Parce que faire un film c’est faire tapis. Mettre toutes ses cartes sur la table, tout miser sur une histoire qu’on travaille pendant des années, qu’on tourne en un temps réduit. Ne pas reculer au moment de sauter. Ne rien garder sous le coude. Tout jouer. Risquer de tout perdre.

Le courage que ça réclame.

Arthur Harari, quand il avait remporté le César du meilleur scénario pour son film Onoda, en 2022 avait dit :



Il faut aider les producteurs à prendre des risques, avait-il dit ; et ce qui manque le plus dans ce milieu, c’est peut-être le courage. Le courage de faire des choses autres que convenues et consommables. Autre chose que du contenu […]

Et puis il avait conclu en distinguant le calcul du courage. S’adressant aux financeurs du cinéma, il avait dit : "C’est à vous d’avoir du courage, car vous avez une responsabilité historique aujourd’hui, celle de résister à l’impératif de rentabilité" (il ne le disait pas en ces termes exacts, mais je ne crois pas déformer son propos)

Le courage c’est peut-être, en effet, l’inverse du calcul. Et vous m’avez toujours donné l’impression d’être une artiste qui ne calculait pas, mais – c’est différent – se fiait à son instinct et à son travail. Et donc parfois se trompait. Et recommençait. Et ratait à nouveau. Et essayait encore. Sans être sûre de son effet, ni de sa manœuvre, mais s’appuyant sur quelque chose comme, quoi, l’intégrité de sa démarche ?

Je vous remercie pour ça,

Blandine