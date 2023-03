Blandine Rinkel : "Chère Charlotte Wells, merci pour la faille et la lumière"

Aftersun, c’est l’un des films du moment. Il a été notamment été couronné par le Grand prix du Festival de Deauville 2022 et il a beaucoup plu à l’écrivaine Blandine Rinkel. Elle en explique les raisons dans cette lettre adressée à Charlotte Wells la réalisatrice de ce long métrage.

Chère Charlotte Wells,

J’ai vu votre film Aftersun, il y a deux semaines — et je n’en suis jamais tout à fait sortie.

Il raconte des vacances partagées, en Turquie, par une fille de 11 ans, lucide et affranchie, et son père sur le point d’en avoir 31, qui s’efforce de masquer comme il le peut une dépression qui flirte avec la mort. L’histoire m’a touchée, mais ce qui me donne envie de vous écrire aujourd’hui, c’est cette certain climat que le film a fait naître en moi, de ces climats qui nous rendent certaines musiques, certains proches ou lieux indispensables. Irremplaçables. Comment êtes-vous parvenue à faire naître ce climat ? Il y a bien sûr les acteurs, Paul Mescal et Frankie Corio, il y a la bande originale d’Oliver Coates et ses cordes suspendues, il y a la qualité de la lumière, la précision de la mise en scène et de la narration, il y a tout ça, bien sûr, mais il y a surtout ce je-ne-sais-quoi, ce presque-rien qui transfigure l’ensemble.

D’où vient ce presque-rien ?

De vous, voilà ce que je sais : vous êtes née à Edimburg en 1987, vous avez fait de la finance, des études pour devenir productrice, et avez finalement changé d’avis. Vous vous êtes lancée dans la réalisation, de courts métrages d’abord, d’un long enfin. Vous en portiez le scénario, et le climat. En tous cas, c’est ce que vous expliquez dans une lettre parue sur le site A24 films. Une lettre adressée aux cinéphiles, dans laquelle vous nous expliquez avoir écrit votre scénario avec, en tête, un mot qui hante. Un mot turc, que je ne connaissais pas.

Hasret. Un terme qu’internet me traduit comme " une terrible envie de retrouver une personne/un pays/un moment qui se trouve loin, qui nous manque et inflige une souffrance ", et que vous décrivez, quant à vous, comme " a combinaison of longing, love and loss (…) a memory of intimacy from a point of distance ". La mémoire d’une intimité — restituée depuis une certaine distance.

Une mémoire déchirée. Rien ne pourrait plus me parler. L’écriture, n’importe quelle écriture, nait à mes yeux de cette distance : de la déchirure secrètes qu’on sent entre le monde et soi. L’autrice Zadie Smith, dit qu’il s’agit d’une lutte, écrire, créer, une lutte pour triompher du clivage intérieur. Une lutte muette, comme ces matchs de tennis où le silence des tribunes fait loi. Il faut imaginer un combat sans bruit, sans souffle et sans cri. Un combat ardent, entre soi-même et soi, pour trouver quelques mots. Quelques images. Quelques sons. Votre film est plein de ces déchirures secrètes. Et ce presque rien qu’on y sent, c’est un presque tout. Tout est dans le presque. Quand je repense à Aftersun, je me dis qu’en réalité, il y a comme une défaillance, dans la narration, dans le scénario, dans le jeu des acteurs.

Quelque chose résiste. Un manque plane. Il y a comme une brèche, une incertitude à chaque plan — et c’est précisément de cette brèche, de ce presque (comme lorsqu’on dit : on aura presque été heureux), c’est de cette déchirure minuscule, que nait le grâce.

Merci de ne pas l’avoir colmatée ; merci pour la faille et la lumière,

À vous, Blandine