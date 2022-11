Blandine Rinkel: " Cher train, Je rêve que tu circules partout en Europe sans complications ...

Cher train,

Depuis l’adolescence, nous fuguons ensemble, toi et moi. Et depuis l’enfance, je me sens dans ton ventre comme dans celui d’une mère parce que tu es à la fois la stabilité et la fuite, l’immobilité et la course, la répétition et la variation. Parce que tu me permets de partir et de revenir, d’être en mouvement - c’est à dire en vie.

Et parcourir l’Europe avec toi, me disais-je récemment, voilà un projet qui me plairait bien. Seulement les décisions politiques conditionnent nos désirs plus qu’on ne le pense et l’Europe du train s’est évanouie ces vingt dernières années.

Selon l’enquête d’Investigate Europe sur Mediapart, 3 000km de chemin de fer ont disparu de l’Union Européenne entre 2008 et 2019. Selon Greenpeace, actuellement, seulement 1/3 des 150 liaisons aériennes européennes les plus fréquentes sont reliées par le train — quand 41% des lignes transfrontalières européennes ne sont plus opérationnelles… Il y a un an, par exemple, le dernier direct Lisbonne-Madrid parvenait à son terminus pour la dernière fois. Désormais, aucun train ne mène plus, directement, du Pastel de Nata portugais au Cocido madrileño. Pour ça, il faut, au mieux, faire deux correspondances, passer d’un opérateur à l’autre, changer de langue, d’onglets de réservation, et parier, ensuite, sur quelques 11h de train, sans compter un éventuel retard, des auréoles de stress et, à la fin, encore une correspondance ratée. La fatigue!

En avion, en revanche, la même distance se parcourt en 1h30. 1h30 seulement! Mais au risque du malaise.

Au risque, précisément, d’éprouver le flygskam — ce terme suédois qui dit la honte qu’on a aujourd’hui à prendre l’avion alors qu’on sait l’aviation responsable de presque 5% des émissions mondiales de CO2.

Que choisir, alors, la planète, la liberté ? La frustration, le voyage? Tout est devenu pesant. Tout est devenu compliqué. Pourtant, nous dit-on, il suffirait d’accords, climatiques et européens. Il suffirait de lignes qui réouvrent, d’émissions de carbone qu’on restreint.

Il suffirait d’un peu d’imagination politique, d’un peu de volonté et sans doute d’un peu de courage.

Evidemment, j’écris tout cela depuis un wagon. C’est un wagon rouge, paisible et bilingue, qui m’emmène de Cologne à Paris dans une fluidité totale, et à l’intérieur de ce Thalys nocturne, je songe en vrac au Transsibérien de Blaise Cendrars, à l’Orient-Express d’Hercule Poirot, à Zola devant sa locomotive, et mon imaginaire ondule, roule dans la nuit et s’échappe, et je rêve d’histoires et de trains, je m’échappe et je projette. En toi, je rêve de toi. Je rêve que tu circules partout en Europe sans complications, que tu deviennes à la fois pont et serpent de métal, que tu nous soulages de la culpabilité et que, de nouveau, tu passes les frontières. Calmement.

Oui cher train, tu es un foyer, et je te rêve européen.

Je t’embrasse et t’attends,

Blandine