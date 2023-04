Blandine Rinkel : « À nous, traîtres en puissance, je nous souhaite de défendre nos vies »

C’est à partir de sa lecture du livre Le Traître du philosophe André Gorz que l’écrivaine Blandine Rinkel nous adresse cette lettre stimulante.

Chers vous,

Comme tous les livres importants de ma vie, j’ai découvert Le Traître d’André Gorz par hasard, comme par magie. J’étais partie vivre à Londres, j’avais 20 ans et passais mes journées à essayer de me prouver que j’avais quelque chose à faire dans cette ville, étrangère à tout ce que j’étais.

Le jour, je travaillais ; la nuit, je lisais.

Au hasard, j’avais trouvé Le Traître, dont le titre m’attirait en énigme. Le soir, j’en avais ouvert la première page et ne l’avais plus lâché. Enfin, quelqu’un me parlait.

Le narrateur racontait ma situation, si banale, si partagée : celle d’un manque d’adhésion à sa propre vie. D’une distance vis-à-vis du réel.

Il semblait concevoir que la vie était ailleurs. Il se sentait traître à ses jours.

Est-ce que vous aussi, vous éprouvez-ça, parfois ?

"Nous sommes tous des traîtres en puissance, écrit Gorz, chacun de nous, petits-bourgeois, trahit cette société dans ses rêves, méprise ses semblables, récuse, dans une part nocturne de lui-même, sa réalité du grand jour. Qu’est-ce qui nous est proposé ? Une vie besogneuse étroitement spécialisée au sein d’une entreprise qui nous dépasse et qui s’ignore elle-même ; une vie de fourmi à jamais incapable de se reconnaître dans la figure du monde qu’elle contribue à produire. Nous sommes des hommes privés : privés du sens humain de notre travail (…)"

Après ce texte, Gorz fut surtout reconnu pour ses écrits politiques et écologiques. Dès 1975, il imagina notamment les métamorphoses du travail. Précurseur, il défendit notamment le revenu universel. Misères du présent, Richesse du possible, Adieux au prolétariat, les titres de ses livres résonnent plus que jamais avec les colères et les luttes contemporaines. Celles pour les retraites, notamment.

On pense aujourd’hui à Gorz comme à un homme engagé. Ce qu’on ne dit plus, c’est qu’avant de parler, André s’est longtemps tu. Il fut un temps où lui aussi vivait sans y croire. C’était un temps d’imitation, solitaire et sans amour. Un temps de traitrise.

Jusqu’à ce que la rencontre avec son épouse Dorine - avec qui il se suicida à 84 ans - l’aide, notamment, à apparaître. Il se mit en tête d’être quelque chose pour quelqu’un, plutôt que rien pour tout le monde. Et Le Traître raconte cet effort-là.

L’effort que cela demande, d’exister dans sa propre vie. Celui que fit André Gorz à 25 ans, celui que je produisis aussi cette année de mes 20 ans.

Prendre au sérieux la vie, ici et maintenant, parce qu’il n’y en aura pas d’autre. Cesser de faire des choses auxquelles on ne croit pas. Cesser aussi de se laisser faire, "en attendant". Ne plus attendre. Le Traître raconte cet effort pour passer d’un silence où miroitent tous les possibles à une parole précise, unique, et limitée : "être ici et nulle part ailleurs, faire ça et pas autre chose, maintenant et pas jamais ou toujours ; ici seulement, ça seulement, maintenant. Avoir cette vie seulement. "

A nous donc, traîtres en puissance, qui parfois l’oublions,

je nous souhaite de défendre nos vies,

je nous souhaite cet engagement,

Blandine