Blandine Coulon, la mezzo-soprano à qui tout sourit

Pour ce cinquième et dernier jour de la Semaine de la musique belge, nous recevons la mezzo-soprano belge Blandine Coulon.

Blandine Coulon développe sa passion pour le chant dans les Choeurs de La Monnaie. A douze ans, elle y chante son premier rôle soliste. Elle étudie ensuite à l'IMEP dans la classe de Benoît Giaux dans un climat qui lui permet de développer sa technique mais aussi sa personnalité artistique, où elle obtient son master en 2019. Elle ira ensuite approfondir sa technique vocale au Luxembourge, avec Hélène Bernardy, pour ensuite retourner à La Monnaie se perfectionner auprès d'Angélique Noldus. C'est aussi à La Monnaie qu'elle rejoint la MM Soloist Academy, en tant que choriste en 2016 et depuis 2021, en tant que soliste.

Sa curiosité et son envie constante d'évoluer poussent la jeune et talentueuse Blandine Coulon à rejoindre en 2022 la classe d'opéra baroque de Stéphane Fuget au CRR de Paris pour y travailler un répertoire et une pratique vocale différemment.

Blandine Coulon a déjà eu la chance de se produire dans de nombreux contexte, que ce soit dans une production des Huguenots à La Monnaie, ou à l'Opéra Royal de Wallonie dans Le Dernier Sorcier. Elle sera également à l'affiche de plusieurs concerts en avril 2023, dont un concert le 23 avril à l'Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg de Bruxelles, dans la cantate Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiss de Bach.