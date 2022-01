Blanche Neige et les sept nains, est-ce arriéré et dépassé ?

Depuis Jumet, Philippe nous fait part de son avis : "La nouvelle version ne me dérange pas, mais alors il ne faut plus appeler ce film "Blanche Neige et les 7 nains". Le film original est un classique, si on veut revisiter l’œuvre et faire autre chose, on lui donne un autre nom, sinon ça devient ridicule. Je ne vois pas en quoi les 7 nains pourraient ennuyer les personnes de petite taille, ce n’est pas discriminatoire. Les nains du film sont de braves personnes."