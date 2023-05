"Blanche-Neige" et "Les 3 petits cochons" revisités en version décalée à Brugelette

Le 11 mai, le centre culturel L’Envol propose une après-midi familiale, entre humour et théâtre d’objet. En effet, la compagnie Théâtre Magnetic présentera dans le jardin de la Bibliothèque à 15h deux spectacles : Et les 7 nains et Les 3 petits cochons.

On ne présente plus l’histoire de Blanche-Neige et celle des trois petits cochons. Mais c’est une version complètement inédite de ces deux contes populaires que propose le Théâtre Magnetic en guise de fête des pères. L’occasion de redécouvrir en famille, dès 7 ans, ces récits sous un nouveau jour à la fois hilarant et loufoque.

"Entre trois petits cochons un peu paumés et une princesse, influenceuse à ses heures perdues, si belle que ça en devient dangereux, le Théâtre Magnetic égratigne avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille les versions édulcorées de ces deux contes connues de tous."