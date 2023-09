"Blanche Maupas" : un téléfilm historique avec Romane Bohringer en tête d’affiche

Le combat que mena cette veuve au nom de son mari et de ses trois compagnons d’infortune allait par la suite faire l’objet d’un livre intitulé "La veuve de tous les fusillés". Coécrit par Macha Séry et Alain Moreau, cet ouvrage dénonçant l'absurdité et la cruauté de la guerre serait ensuite porté au petit écran par le réalisateur Patrick Jamain, sur base d'un scénario écrit par Alain Moreau.

Dans ce téléfilm historique, on retrouve dans le rôle principal l’actrice Romane Bohringer, connue entre autres pour sa performance dans "Les nuits fauves", qui lui valut en 1993 de remporter le César du meilleur espoir féminin. Elle donne ici la réplique à Thierry Frémont, qui de son côté campe le rôle de Théophile Maupas, ainsi qu’à Jean-François Garreaud, Sören Prévost et Yves Afonso.