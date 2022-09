Blanche Gardin, parvient-elle à surprendre dans "Tout le monde aime Jeanne" ? L'avis d'Hugues Dayez

Running up that hill de Kate Bush, c’est parti pour les reprises aux quatre coins du monde ? Exemples à l’appui avec Rito Ora ou Nolwenn Leroy.

Au cinéma, Adèle Exarchopoulos est effrayée par quoi sur l’affiche du film Les Cinq Diables ? Et Blanche Gardin, parvient-elle à surprendre dans Tout le monde aime Jeanne ? Hooverphonic travaille-t-il pour Proximus ou contre les Pet Shop Boys ? Patrick Bruel et Rouquine, une association détonante ? Qui était Paul Deschanel, qui a son avenue à Schaerbeek, un président, un idéaliste, un fou ? Ou tout à la fois ? Et comment la violoniste belge Catherine Graindorge a-t-elle collaboré avec Iggy Pop ?

Toutes ces questions existentielles trouvent leurs réponses dans La semaine des 5 Heures de ce 20 septembre.