Blanche Gardin, entre humour et polémiques

Plus récemment, alors que la série humoristique “LOL: qui rit, sort” diffusée sur Amazon connaissait un succès retentissant, tant sur les réseaux sociaux qu’en termes d’audience, Gardin s’est fendue d’une lettre publiée sur Facebook dans laquelle elle expliquait à Jeff Bezos (patron d’Amazon) pourquoi elle avait refusé de faire partie du casting de la saison 4, recourant à des arguments anti-capitalistes notamment. Si la lettre a d’abord été largement admirée et partagée, quelques heures plus tard, des voix se sont élevées pour dénoncer l’hypocrisie de la comédienne, comme l'a fait ce billet de Médiapart, argumentant que la comédienne avait aussi eu droit à son heure de gloire grâce au soutien de chaînes TV comme Canal+, et qu'elle était en couple avec un prédateur sexuel.