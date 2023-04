Blanche Gardin a refusé "LOL : qui rit sort" en raison de la très grosse somme qu'elle aurait touchée

Ce jeudi 20 avril, la comédienne Blanche Gardin s’est exprimée sur Facebook et a expliqué pourquoi elle a refusé de participer à la prochaine saison de l’émission "LOL : qui rit sort".

200 000 euros. C’est la somme que les participants de "LOL : qui rit sort" perçoivent pour une seule journée de tournage lorsque l’association pour laquelle ils jouent le jeu n’en touche que 50.000 s’ils gagnent, "c’est à-dire 4 fois moins", comme le souligne Blanche Gardin qui, dans une publication Facebook, s’adresse au milliardaire Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, l'entreprise possédant la plateforme Amazon Prime sur laquelle est diffusée l’émission.

"J'ai bien compris qu'il ne s'agissait que d'une seule journée de tournage, seulement voilà, ce jour-là, j'ai dentiste. Et, en tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde.", lui lance-t-elle avant de poursuivre : "Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d'être payée 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c'est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne. Oui, ça me gêne de toucher, pour 8 heures de travail, cette somme affolante."

Plus loin, l’humoriste qui s’est fait un nom grâce à sa participation au Jamel Comedy Club explique, comme le précise Franceinfo, qu’elle préfère se consacrer au cinéma : "Je n'ai pas envie que dans dix ans plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canap' en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie."