Blake Lively et Ryan Reynolds révèlent le prénom de leur quatrième enfant ?

Ce samedi 4 mars, l’info aurait néanmoins échappé au jeune papa, alors qu’il se trouvait sur la scène de l’O2 Arena de Londres aux côtés de l’humoriste Rob Delanay. "En fait, nous avons appelé notre fille Cocaïne Bear. Nous avons choisi ce nom avant la sortie du film et nous sommes donc engagés dans une bataille judiciaire" a-t-il plaisanté, avant de préciser qu’il ne s’agissait en fait que d’un surnom, et non du véritable prénom de son enfant. Il faudra donc encore s’armer de patience pour connaître le prénom du nouveau-né.