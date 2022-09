Blake Lively, enceinte, raconte pourquoi elle avait été bannie, enfant, de Disneyland

Bien avant d’interpréter le rôle de l’adolescente rebelle de Gossip Girl, Serena Van der Woodsen, Blake Lively a décroché le rôle d’enfant terrible. Son propre rôle.

Lorsqu’elle n’avait que six ans, Blake Lively a été bannie de Disneyland. En effet, en 2009, sur le plateau de The Late Show avec David Letterman, l’actrice a expliqué comment Mickey a estimé qu’elle et son frère n’étaient plus les bienvenus dans son parc. "Quand vous quittez le parc, vous avez un tampon et si vous vaporisez un spray dessus, vous pouvez le transférer sur la main de quelqu’un d’autre. Alors, sur le parking, mon frère est allé vers quelqu’un et a dit ‘Eh on peut vaporiser du spray sur ta main ?’ et nous avons reçu le tampon. Des officiers ont pris le couple à part. Mon frère m’a dit ‘peu importe ce qu’ils disent, n’avoue rien’". Ensuite, Blake et son frère ont été emmenés par les officiers du parc pour un interrogatoire qu’elle juge traumatisant. "Ils voulaient qu’on admette qu’on désirait entrer gratuitement pour nous bannir du parc mais nous étions forts. On a dit qu’on n’avait rien fait et ils ont rétorqué qu’ils avaient une vidéo du parking."

Mais la hache de guerre est enterrée, Blake Lively et Mickey se sont visiblement réconciliés puisque l’actrice de 35 ans a récemment fêté son anniversaire à Disneyland.