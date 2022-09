Blake Lively court-circuite les paparazzis avec des photos super persos

L’événement people de ces derniers jours, c’est l’annonce de la 4ème grossesse de l’actrice Blake Lively (Serena dans Gossip Girl qui vient de fêter ses 15 ans). Mais si la star a dévoilé son baby bump sur le tapis rouge du Forbes Power Women’s Summit jeudi dernier, les paparazzis lui ont bien fait payer cette révélation par la suite.

Avec son mari Ryan Reynolds, ils ont déjà trois filles : James, 7 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans. Et ce fut la surprise pour la presse et le public de la découvrir à nouveau enceinte lors de cet événement à New-York. Les images ont vite fait le tour des réseaux sociaux mais, comme toujours, les paparazzis en veulent plus. C’est ainsi que la famille Reynolds s’est retrouvée face à une dizaine de photographes postés devant chez eux, à l’affût de nouvelles images de l’actrice enceinte.