"Blaise Pascal, c’est cette philosophie qui veut nous inquiéter de ne pas nous inquiéter"

Quelques semaines après le décès de Pascal, à l’été 1662, le théologien Pierre Nicole écrivait : "Il sera peu connu dans la postérité, ce qui nous reste d’ouvrages de lui n’étant pas capable de faire connaître la vaste étendue de cet esprit". L’Histoire lui aura donné tort puisque, quatre siècles plus tard, son œuvre est bel et bien passée à la postérité, et en particulier ses Pensées (ndlr, un ouvrage posthume constitué de notes éparses). Pour preuve, on ne cesse de la commenter, de l’admirer ou de la détester car Pascal cherche selon Marianne Alphant à susciter en nous "l’inquiétude, l’incertitude et l’inconfort, à détruire nos petites accommodations avec nos malheurs".

Le célèbre aphorisme de Pascal "Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre" a pris une résonance particulière lors des confinements successifs où il a d’ailleurs été convoqué à de nombreuses reprises. En une phrase, Pascal a résumé notre condition humaine, notre incapacité à demeurer au repos, à rester à la place où nous sommes, ce qui est la cause de notre malheur. Pourquoi le repos nous est-il insupportable ? La réponse est simple : si nous restions en repos dans une chambre, nous ferions l’expérience de l’ennui et du tête à tête avec nous-même alors que par essence nous refusons de nous nous voir tel que nous sommes. "Il veut être grand, et il se voit petit. Il veut être heureux, et il se voit misérable. Il veut être parfait, et il se voit plein d’imperfections. Il veut être l’objet de l’amour et de l’estime des hommes, et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris", écrit Pascal.

"Plutôt que de s’occuper de ce que nous sommes vraiment, nous préférons créer un être imaginaire, une image de nous que nous voudrions que les autres aient de nous et que nous aimons avoir de nous mais qui n’aie pas nous-même ", explique la philosophe Laurence Devillairs. Ces images d’Epinal virtuelles que sont nos profils sur les réseaux sociaux ne sont-elles pas la parfaite démonstration de son propos ?