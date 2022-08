Blade Runner, "un film qui ne peut pas vieillir"

Le livre 'Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?' est écrit par Philip K. Dick en 1966 et publié en 1968, la même année que sort 2001 de Kubrick, au cinéma.

L’histoire ? Dans le futur, la Terre a subi des conflits nucléaires et les Humains ont déserté en masse. Sur la colonie de Mars sont produits des androïdes (les Réplicants) destinés à effectuer les tâches que les Humains négligent. Certains s’échappent et arrivent sur Terre. Rick Deckard est chargé de les supprimer lorsqu’ils sont devenus obsolètes, récalcitrants ou dangereux. Et il aura beaucoup de mal, en particulier avec les Nexus6…

En 1982, Ridley Scott va adapter le livre de Dick. Il y fait nuit, il y fait sale, il pleut tout le temps, les vaisseaux sont usagés, le futur fait peur et son film est un chef d’oeuvre. La musique est signée Vangelis. Ridley Scott pose la question : Qu’est-ce qui fait de nous des humains ? Est-ce notre forme ? Ou est-ce les souvenirs que l’on garde, la trace que l’on va laisser ?

35 ans plus tard, Denis Villeneuve remet le couvert avec Blade Runner 2049. Ryan Gosling, Harrison Ford, la musique de Hans Zimmer refont des miracles.