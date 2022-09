Blade Runner : pourquoi il faut voir ce film culte

Au début des années 80, au moment où Scott décide de réaliser le film, les ordinateurs n’existent pas encore, et donc les images de synthèse non plus. Il a donc fallu se montrer très inventif pour créer des décors et des accessoires qui correspondent à l’univers de Blade Runner.

Certes, ça n’est pas le premier film à devoir faire face à ces contraintes mais c’est par contre un des derniers à devoir créer son décorum de toutes pièces. Et vu le résultat final, on ne peut que saluer l’immense performance des équipes techniques.