Blackpink : leur prestation annoncée comme la plus streamée de l’histoire de Coachella

Après avoir fait forte impression en 2019, le groupe de K-pop Blackpink a fait son grand retour à Coachella, cette fois en tête d'affiche. Vu son succès planétaire, les organisateurs s’attendaient à énormément de spectateurs sur le live stream de leur concert.

Plus précisément, le magazine Rolling Stone écrit que d’après Techradar, ils pensaient attirer 250 millions de spectateurs et ainsi faire de ce stream celui le plus regardé de l’histoire du festival. À l’heure actuelle, on ne connaît pas avec précision le nombre de personnes qui étaient présentes en direct. Selon le Korea JoongAng Daily, leur prestation aurait ramené 2,96 millions de personnes. Mais on peut lire sur d’autres sites, comme le HuffingtonPost, qu’elle leur a rapporté 250 millions de spectateurs comme espéré. On attend encore les chiffres officiels qui devraient être publiés prochainement.

Dans tous les cas, le fait qu’elles atteignent les millions de vues n’étonne personne. Le quatuor, composé de Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé, a un impact énorme sur la scène musicale globale. Que leurs chansons soient en coréen ou en anglais, elles ont conquis le cœur des passionnés de musique, sans s’arrêter aux seuls fans de K-pop. Leur tournée mondiale actuelle (le "Born Pink Tour") devrait rassembler quelque 1,5 million de personnes, ce qui est énorme pour un groupe coréen. Et ce malgré le prix exorbitant des places qui contribue aussi au succès de ce streaming gratuit.

Blackpink ne cesse de battre les records. En 2019, il devenait le premier groupe de K-pop à performer à Coachella. Aujourd’hui, c’est le premier groupe de K-pop à être en tête d’affiche. Et ce n’est pas tout : c'est le groupe féminin le plus écouté sur Spotify avec 6,8 milliards d’écoutes individuelles. Sa chaîne YouTube musicale es§t celle qui a le plus d’abonnés (86,8 millions) et qui est la plus visionnée (le Guinness World Records annonçait récemment avoir comptabilisé 30,151,716,121 vues en additionnant celles de toutes leurs vidéos).

Elles remonteront sur la scène de Coachella ce samedi 22 avril. Avec une telle communauté de fans (78% des 9,6 millions de posts publiés en rapport avec le festival parlaient de Blackpink), elles sont l’un des points forts de cette édition.