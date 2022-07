Blackpink, le girls band de K-pop en pleine conquête du monde

Il faut dire que Blackpink a été créé de toutes pièces par la puissante maison de disques sud-coréenne YG Entertainment dans le seul but de rencontrer un tel succès. Jisoo, Jennie, Lisa et Rosé ont rejoint le groupe en 2016, après avoir suivi une formation dans une sorte d’académie durant des années. Elles y ont perfectionné leurs compétences en chant, en rap et en danse, tout en étant en compétition avec une dizaine d’autres jeunes femmes aspirant, elles aussi, à devenir des stars de la K-pop. "Quelqu’un arrivait avec une feuille qu’il collait sur un mur, et on pouvait y lire qui avait été la meilleure, la moins bonne, et qui repartait à la maison", avait expliqué Jennie à Billboard en 2019.