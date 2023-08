Blackberry Smoke : un nouvel album et un premier single à découvrir dès à présent

Le groupe d’Atlanta a annoncé les détails de son huitième album studio, Be Right Here.

Il a été produit par Dave Cobb – qui a travaillé avec le groupe sur You Hear Georgia en 2021 – au RCA Studio A de Nashville, puis terminé au studio Georgia Mae du producteur à Savannah, en Géorgie. L’album sortira le 16 février de l’année prochaine et est déjà disponible en précommande.

Et avec cette bonne nouvelle, on peut déjà découvrir un premier single, "Dig A Hole", la première chanson que Charlie Starr, le leader du groupe, a écrite pour l’album. On y retrouve le son rock classique et sudiste typique de Blackberry Smoke avec une bonne dose de psych-rock.

"Les paroles de cette chanson sont venues très rapidement", explique Charlie Starr. "Nous disposons tous d’un temps limité sur cette terre, et il est donc préférable d’en tirer le meilleur parti au lieu de le gaspiller. On creusera pour chacun d’entre nous un trou, alors essayez d’avoir une bonne vie avant qu’on ne le fasse."

Be Right Here a été enregistré fin 2022 et début 2023, à une période où le batteur Brit Turner – qui reste un membre actif du groupe – a été diagnostiqué avec un glioblastome, un type de tumeur cérébrale. Le groupe (Charlie Starr et Brit Turner, le bassiste Richard Turner, le guitariste Paul Jackson et le claviériste Brandon Still) est rejoint sur l’album par les membres de tournée, Preston Holcomb et Benji Shanks, ainsi que par les choristes The Black Bettys.

"Nous ne nous sommes pas sentis obligés de faire cet album rapidement", explique le chanteur. "C’est aussi naturel et réel que possible. Le dernier album était également très brut, mais avec celui-ci, je me souviens qu’à plusieurs reprises, je disais 'Je pense qu’on devrait refaire ça', et Dave me disait 'Non, laisse-le comme ça. Comme ça, c’est magique".