Blackberry Smoke partage un deuxième single

"Little Bit Crazy" est extrait du huitième album studio du groupe, Be Right Here, qui a été produit par Dave Cobb - qui a travaillé sur You Hear Georgia en 2021 - au RCA Studio A de Nashville, puis achevé au studio Georgia Mae du producteur à Savannah, en Géorgie. Un autre single, "Dig A Hole", est sorti en août.

Be Right Here est prévu pour le 16 février de l'année prochaine.