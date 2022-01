Black Sabbath sortira un coffret de la période Tony Martin

Tony Martin a été le chanteur de Black Sabbath de 1987 à 1991, puis à nouveau de 1994 à 1996. On le retrouve sur les albums The Eternal Idol, Headless Cross, Tyr, Cross Purposes, et Forbidden, et aucun d’entre eux ne sont plus disponibles à la vente depuis longtemps.

Tony Martin avait annoncé il y a quelque temps qu’un deal avait été conclu avec Black Sabbath à propos des cinq albums et on en apprend plus à présent.

Dans une interview pour le podcast The Ron Keel, il nous confirme aujourd’hui qu’un box avec ce matériel musical sortira en 2022. On ne sait pas encore si les albums seront disponibles en streaming (seul The Eternal Idol l’est pour l’instant), mais il y a de l’espoir.

"Je l’ai découvert récemment, je n’étais pas du tout au courant. Ils ne donnent pas beaucoup d’infos, du côté de Sabbath, ils sont très protecteurs. Donc j’ai découvert hier qu’un accord a été réalisé pour ces albums-là. Je ne sais pas quelle est la date prévue mais il semble que ce sera en 2022. Ce ne seront pas des albums individuels, mais bien un coffret pour la période Tony Martin."

"Mais il y avait déjà des clauses sur ces albums, cela a toujours été un problème jusqu’ici. Je n’ai jamais touché de royalties puisqu’ils n’étaient pas en vente, mais si tout cela change, mec, il va y avoir plein de matériel de Tony Martin !"