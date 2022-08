Un peu plus tard, Ozzy Osbourne a partagé un extrait de la performance sur son compte Instagram (que vous pouvez voir ci-dessus) en commentant : "Quelle belle manière de clôturer tout ceci ! Merci Birmingham. Merci, merci, merci !"

On sait qu’il est pour le moment en convalescence suite à une opération majeure qu’il a subie le mois dernier, ce qui ne l’a pas empêché de monter sur scène ce 8 août.

Tony Iommi avait quant à lui ouvert les Jeux en compagnie du saxophoniste Soweto Kinch et a joué avec lui le titre "Hear My Voice", inspiré de la plage titulaire de la BO du film Trial Of The Chicago Seven sorti en 2020. Cette version a été réimaginée par la chanteuse Indigo Marshall et Gambimi, natifs de Birmingham eux aussi.