Black Sabbath : l’album que Geezer Butler déteste le plus et une réédition anniversaire prévue

Geezer Butler, le bassiste du groupe, a désigné l’album de Black Sabbath qu’il considère comme le "pire" qu’ils aient jamais enregistré.

Lors d’une récente interview accordée à Metal Edge pour promouvoir son autobiographie à paraître, Into the Void : From Birth to Black Sabbath and Beyond, le bassiste a classé les albums du groupe, révélant à la fois son album préféré et celui qu’il aime le moins.

Bien qu’il déclare sans surprise apprécier les premiers albums de Black Sabbath, comme Paranoid (1970), il a confié qu’il n’aimait pas du tout Never Say Die (1978).

Huitième album studio de Black Sabbath, Never Say Die était leur dernier album avec Ozzy Osbourne jusqu’à 13 en 2013, avec des titres comme "Shock Wave", "Swinging The Chain" et "Johnny Blade", en plus de la plage titulaire.

Geezer Butler explique : "Je dirais que Never Say Die ! est de loin le pire album que nous ayons fait. La raison, c’est que nous avons essayé de nous gérer nous-mêmes et de produire l’album nous-mêmes. Nous voulions le faire par nous-mêmes, mais en vérité, aucun d’entre nous n’avait la moindre idée de ce qu’il fallait faire. À ce stade, nous passions plus de temps avec des avocats et au tribunal qu’en studio à écrire. La pression était trop forte et l’écriture en a souffert."

Au sujet des diverses difficultés rencontrées par Black Sabbath à l’époque, en particulier avec Ozzy, il déclare : "Le fait est que nous essayions de trop progresser musicalement. Nous avons complètement perdu le fil, je pense. Nous avons arrêté de faire les choses qui faisaient de Black Sabbath ce qu’il était et nous avons commencé à faire des choses plus mélodiques, ce qui était une erreur avec le recul."

"Ozzy a toujours voulu sonner comme l’ancienne version de Black Sabbath, alors que Tony et moi voulions nous développer musicalement. Avec le recul, Ozzy avait probablement raison parce que notre évolution nous a fait perdre ce que le groupe était censé être."

Par ailleurs, le groupe poursuit sa série de réédition et célébrera les 40 ans de l’album Live Evil avec un coffret Super Deluxe le 19 mai prochain.