Black Sabbath : Geezer Butler dévoile la couverture et la date de sortie de ses mémoires

Geezer Butler, bassiste de Black Sabbath, a fixé la date de sortie de son autobiographie Into the Void : From Birth to Black Sabbath - and Beyond.

Sur Instagram, le bassiste écrit : " Après avoir passé toute ma vie à créer des souvenirs, pour finalement mettre de côté mon côté réservé, j'ai mis la plume sur le papier (ou les doigts sur le clavier). Le souvenir de ma vie (jusqu'à présent) sortira le 6/6/23. Oui, je sais que 2×3=6. Bien que ce ne soit pas intentionnel, cette date de sortie me convient parfaitement".

À l'origine, HarperCollins avait fixé la date de publication du livre au 8 juin 2023. Cette date a d'ailleurs été confirmée par les éditeurs il y a tout juste deux jours dans un article publié sur le site web de la maison d'édition The Bookseller, mais il est clair qu'une date de publication "6/6/6" fait meilleur effet.

Le synopsis du livre est le suivant : "Dans "Into the Void", Geezer raconte pour la première fois sa version de l'histoire de Sabbath, des premiers jours en tant que quatuor de blues, aux nombreux changements de lineup, aux tournées qui ont battu des records et à la renommée internationale avec Ozzy Osbourne, Tony Iommi et Bill Ward."

"Avec les réflexions de Geezer sur son enfance dans la classe ouvrière de Birmingham ravagée par la Luftwaffe, sa carrière abandonnée en tant que comptable et sa fascination pour l'horreur, la religion et l'occultisme, "Into the Void" comprendra également 30 photos de la collection personnelle de Geezer, dont certaines n'ont jamais été publiées auparavant".

Dans un communiqué, Geezer Butler déclare : "J'ai une chance inouïe d'avoir passé les cinq dernières décennies à faire de la musique et à jouer devant des fans du monde entier. De mes débuts à Aston jusqu'aux aventures et aux frasques avec Black Sabbath, ce livre a fait resurgir des souvenirs que je croyais disparus à jamais."

"L'histoire de Geezer Butler est l'une des dernières grandes histoires du rock 'n' roll à être racontée et je suis heureux d'être l'éditrice qui a la chance de la publier", déclare Kelly Ellis, directrice de publication de HarperNonFiction. "En tant que membre fondateur de Black Sabbath, Geezer a vécu certains des moments les plus extraordinaires de l'histoire de la musique. À bien des égards, ce livre se lit comme un conte de fées racontant comment quatre garçons modestes d'Aston, à Birmingham, sont partis à la conquête du monde. C'est une lecture d'enfer".

Into the Void sera le troisième livre écrit par un membre de la formation classique de Black Sabbath. Le livre I Am Ozzy d'Ozzy Osbourne a été publié en 2009, et Iron Man : My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath de Tony Iommi a été publié en 2011.

Ronnie James Dio, qui a été le chanteur du groupe entre 1979 et 1982, a vu ses mémoires, Rainbow in the Dark : The Autobiography, publiées à titre posthume en 2021.

Into The Void est désormais disponible en précommande.