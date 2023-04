Black Sabbath : ce musicien qui reprend "Paranoid" est un véritable groupe à lui tout seul

Regardez ce jeune homme reprendre tranquillement le chant, la guitare et la batterie de ce classique du groupe d'Ozzy Osbourne tout seul, comme ça, en chaussettes.

Si vous êtes fan de rock et de metal, il est impossible que vous ne connaissiez pas "Paranoid" de Black Sabbath. Extrait du second album éponyme du groupe (paru en 1970), ce titre est régulièrement classé comme l'un des plus grands morceaux de heavy metal de tous les temps.

Alors, quand on est musicien et fan de heavy, il est difficile de résister à l'envie de se l'approprier. Et Lucas Day n'a visiblement pas résisté. Ce jeune talent, qui s'est détourné d'une carrière en génie chimique pour se concentrer à son amour pour la musique, est un musicien australien polyvalent dont la particularité est de pouvoir jouer entièrement seul avec sa guitare, ses percussions et une voix incomparable.

Un talent qu'il utilise dans la vidéo ci-dessous pour nous proposer donc une version incomparable du classique de Black Sabbath. Et on ne peut qu'être admiratif devant cette belle performance :