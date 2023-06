Black Sabbath aurait refusé de participer au festival Power Trip et Tony Iommi donne des nouvelles de son état de santé

Tony Iommi a révélé que Black Sabbath avait été approché pour se reformer au festival PowerTrip, mais qu’il avait décliné l’offre.

L’énorme festival est prévu du 6 au 8 octobre à l’Empire Polo Club à Indio, en Californie, où se déroule également le festival Coachella. L’affiche comprend certains des plus grands noms du rock et du metal, dont Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy Osbourne, Metallica et Tool.

C’est au cours de l’émission Trunk Nation de Sirius XM que le guitariste de Black Sabbath a confirmé que le groupe avait été envisagé pour le festival, mais le musicien a lui-même rejeté l’idée, principalement en raison d’incertitudes concernant la santé des membres de la formation originale, y compris Ozzy. Il a ajouté qu’il avait été surpris qu’Ozzy soit finalement retenu pour le concert.

"C’est difficile, parce qu’Ozzy a traversé beaucoup de choses ces derniers temps ", a-t-il déclaré. "Il a été hospitalisé et il s’est vraiment battu ; il veut vraiment sortir. Mais dans mon esprit, il est très difficile de dire oui. Je dois aussi penser aux membres du groupe. Je dois penser à Ozzy, s’il sera d’accord pour faire un concert et tout le reste. Donc je n’étais pas très à l’aise avec ça".

Il poursuit : "Mais je ne savais pas qu’Ozzy le ferait tout seul. Mais c’est génial. J’espère qu’il pourra le faire et que ce sera vraiment bien. Il veut vraiment chanter. Et il essaie vraiment de se reprendre en main. Il a dû traverser tellement de choses difficiles ces derniers temps. C’est vraiment dommage. Mais il continue à se battre".

Cependant, Tony Iommi a déclaré qu’il n’était pas opposé à ce que Black Sabbath se réunisse une seule fois avec la formation originale, ce qui était l’idée de la performance au PowerTrip. Il fait aussi suite aux récents commentaires du bassiste Geezer Butler qui a exclu une telle réunion.

"J’ai certainement participé aux Jeux du Commonwealth avec Ozzy, et cela s’est produit", a expliqué Tony Iommi. "Mais pour faire un spectacle complet, il faut s’assurer que tout le monde est en bonne forme parce que les gens se souviendront de vous grâce à ce spectacle. Et je ne veux pas que notre réputation se dégrade tout d’un coup. Si quelque chose ne va pas ou si quelqu’un ne peut pas venir et que nous devons annuler… Parce que je ne connais pas la santé de tout le monde ; je ne sais pas comment Bill [Ward] se sent ces jours-ci. On ne sait pas. Je voudrais donc être sûr. Si vous devez faire quelque chose, il faut que ce soit bien ou que ça ne dérange pas".

En ce qui concerne sa propre santé, le guitariste de 75 ans, qui a été diagnostiqué avec un lymphome à un stade précoce en 2012, a déclaré qu’il avait des hauts et des bas, mais qu’il se portait bien dans l’ensemble.

"Je vais faire mes contrôles", a-t-il déclaré dans la même interview. "En fait, j’étais là avant-hier, pour passer à nouveau différents tests. C’est comme toutes les personnes âgées [rires] – vous avez des problèmes. Mais, non, dans l’ensemble, ça s’est plutôt bien passé. En ce qui concerne le cancer, cela a été – si j’ose dire – une bonne chose. J’ai d’autres problèmes, comme des douleurs aux mains, aux pieds, etc. Mais à part cela, tout va bien. Et je pense que faire ce que je fais me permet de rester en forme. Je ne reste pas chez moi à m’asseoir sur le canapé ; je sors et je fais des choses. Et c’est bien – ça vous motive, ça vous fait bouger".

Tony Iommi a ajouté qu’il n’était plus en mesure de faire de grandes tournées, mais qu’il espérait faire des apparitions occasionnelles sur scène dans un avenir proche.

"Je sortirai, je suppose, pour faire quelque chose dans ce sens", a-t-il déclaré. "On m’a demandé de faire diverses choses, et nous verrons ce qui se passera.