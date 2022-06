Black Phone de Scott Derrickson

À l’école ou à la maison, la violence fait partie du quotidien de Finney et de sa sœur Gwenn. Mais tous les deux savent qu’ils peuvent et qu’ils pourront toujours compter l’un sur l’autre. Gwenn, quand ses rêves visionnaires, pouvoir hérité de sa mère suicidée, lui valent les coups de ceinture de son père et Finney quand des élèves de son école s’acharnent sur lui.

Une violence qui monte d’un cran quand ce maniaque rôdant dans les rues à l’affût de sa prochaine proie, s’en prend à Finney.

Terrorisé, le gamin va pouvoir bénéficier de l’aide inattendue de tous ces enfants disparus qui au téléphone vont chacun à leur tour lui prodiguer des conseils pour sortir des griffes de son ravisseur… eux qui n’ont pas eu cette chance, mais qui n’entendent pas en rester là ! Et bien sûr de sa sœur venue en soutien de la police après avoir bravé l’interdit de son père.

Recréant à merveille l’ambiance des années 70 dans une banlieue plutôt banale, comme il en existe tant aux États-Unis, et en nous attachant en quelques scènes à ses personnages, Scott Derrickson pose les bases d’un film particulièrement efficace, tout à fait crédible et prenant, qui marie avec agilité horreur, suspens et fantastique.

N’en faisant jamais trop dans ses effets horrifiques, le film bénéficie de la composition d’Ethan Hawke (il est parfait !) qui bien que masqué, distille en permanence une sensation de malaise poisseux terriblement inquiétante. Face à lui on reste bluffé par la prestation de Mason Thames (Finney) et de Madeleine McGraw (Gwenn) remarquablement dirigés et formidables d’intensité.

Black phone est un film à ne pas rater… courrez le voir !