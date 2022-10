Black Panther 2 : une bande-annonce aux images somptueuses

Après avoir sorti un premier teaser émouvant de "Black Panther : Wakanda Forever", Marvel Studios vient de publier la bande-annonce officielle du second épisode.

Il faudra encore patienter le mois prochain pour visionner le long-métrage de Ryan Coogler. Mais grâce à cette bande-annonce, on peut en découvrir un peu plus sur les personnages. On retrouve Namor qui émerge de son royaume sous-marin pour attaquer le Wakanda, une nation affaiblie après la mort de T’Challa. Pour rappel, l’interprète de T’Challa, Chadwick Boseman est décédé des suites d’un cancer. En conséquence, même si les fans s’en doutaient, ils étaient impatients de savoir qui allait reprendre le costume de Black Panther. La réponse n’est pas formelle dans la vidéo, mais les internautes l’ont bien deviné. La remplaçante serait nul autre que la sœur de T’Challa, Shuri jouée par la jeune actrice au talent fou Letitia Wright. En effet, à la fin de la BO, on peut remarquer le corps d’une femme.