Black Mirrors : la release party avec Classic 21

C’est au Botanique, dans une Orangerie archi-comble que le groupe Black Mirrors a choisi de présenter son album Tomorrow Will Be Without Us au public belge après deux concerts hors de nos frontières.

Le groupe a joué la totalité de son nouvel album et d’autres titres issus de son répertoire devant un public conquis, après une première partie assurée par le groupe The RG’s venu de Gand. Marcella Di Troia, très en forme vocalement, a délivré un show dynamique et libéré une énergie communicative.

Outre l’énergie déployée, le groupe délivre dans ses textes un message invitant à réfléchir sur l’avenir de la planète sans être moralisateur. Composé et enregistré en période pandémique, ce nouvel album sorti le 4 novembre dernier a été réalisé avec l’aide d’Alain Johannes, un musicien producteur très connu pour avoir travaillé avec No Doubt, Artic Monkeys et tant d’autres.

Classic 21 vous proposera prochainement la diffusion de ce concert, en exclusivité.

Début novembre, Marie-Amélie Mastin recevait aussi le groupe belge dans notre studio pour découvrir en live ce deuxième album.

A revoir et à réécouter ci-dessous :